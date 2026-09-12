БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Литовской болонке приказано не тявкать: Суд ЕС неожиданно встал на сторону Москвы в споре с Вильнюсом

Литовской болонке приказано не тявкать: Суд ЕС неожиданно встал на сторону Москвы в споре с Вильнюсом

«Дочке» нашего бизнеса в Европе разрешили дружить с Россией Людмила Николаева Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press Материал комментируют: Андрей Бунич Суд ЕС встал на сторону России, отказав Литве в произвольной трактовке санкций против нашей страны.

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