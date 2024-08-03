«Цифра брокер» сконвертирует валюту клиентов, которая не является биржевой

«Цифра брокер» будет конвертировать остатки на счетах клиентов в валютах, которые не торгуются на Московской бирже, следует из обновленных условий обслуживания клиентов брокера, которые вступят в силу с 16 августа.
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