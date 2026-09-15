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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: 6 отечественных и зарубежных актеров с инвалидностью, которая не помешала их карьере

Шоу-бизнес: 6 отечественных и зарубежных актеров с инвалидностью, которая не помешала их карьере

Мы привыкли думать, что актёры — счастливчики. Повезло с лицом, повезло с талантом. Ну что там за работа? Постоял перед камерой, состроил рожицу, получил миллион, раздал автографы — и на острова.

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