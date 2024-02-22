Аэропорты на новых территориях России восстановят к 2030 году

Замминистра транспорта России Василий Десятков заявил, что все аэропорты в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях планируют восстановить к 2030-му году, пишет "НИА-Красноярск".
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