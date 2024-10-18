Поздравление Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина с Днем образования криминалистической службы

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги, ветераны следствия и обучающиеся образовательных организаций Следственного комитета! Сегодня мы отмечаем знаковую дату – 70 лет со дня образования службы криминалистики! Для Следственного комитета она особенно заметна и важна.