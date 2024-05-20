Правительство РФ выделит 3,75 млрд рублей на поддержку бизнеса в новых регионах

Правительство РФ дополнительно выделит 3,75 млрд рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, сообщил 20 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.