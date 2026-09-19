Латвия признала превосходство беспилотных технологий России над Европой и НАТО

Президент Латвии Эдгар Ринкевич признал, что Европа не поспевает за тем, как быстро развиваются технологии беспилотников в России.
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