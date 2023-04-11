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Нормализация пищевого поведения как эффективная стратегия борьбы с избыточным весом

Нормализация пищевого поведения как эффективная стратегия борьбы с избыточным весом

Неправильное питание – один из ключевых факторов, определяющих риск развития ожирения, а потому пищевое поведение становится важнейшей физиологической мишенью при выборе стратегии по коррекции веса partners Ключевые слова / keywords: Атеросклероз, Диетология, Дислипидемия, Кардиология, Ожирение, Редуксин от лишнего веса, Сердечно-сосудистые заболевания, Сибутрамин, Эндокринология, Atherosclerosis, Nutritiology, Dyslipidemia, Cardiology, Obesity, reduxin cures overweight, Cardiovascular diseases, Sibutramine, Endocrinology [embedded content] Adblock test (Why?) .

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