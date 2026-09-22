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Царьград

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Новосибирская область обмолотит 91% площадей за ближайшие дни

Новосибирская область обмолотит 91% площадей за ближайшие дни

В Новосибирской области после вынужденной паузы из-за дождей уборочная кампания должна в ближайшие дни охватить 91% посевных площадей, а отдельные районы завершат обмолот в самое ближайшее время.

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