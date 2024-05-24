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Российские военные ударили по Чугуеву

Российские военные ударили по Чугуеву

По его словам, взрывы раздались рано утром, сообщает РИА «Новости». В Чугуеве идет доукомплектация подразделений, перевалочный пункт снабжения боекомплектами и горюче-смазочными материалами, пояснил собеседник.

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