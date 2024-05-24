Российские военные ударили по Чугуеву

По его словам, взрывы раздались рано утром, сообщает РИА «Новости». В Чугуеве идет доукомплектация подразделений, перевалочный пункт снабжения боекомплектами и горюче-смазочными материалами, пояснил собеседник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии