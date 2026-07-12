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Binance накопила рекордный объем стейблкоинов при минимальных резервах биткоина

Соотношение резервов биткоина и стейблкоинов на Binance опустилось до исторического минимума. Это означает, что запасы BTC на крупнейшей криптобирже находятся на необычно низком уровне относительно объема стейблкоинов, доступных для потенциальных покупок.

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