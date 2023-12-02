Какой праздник отмечают в России и мире 3 декабря Татьяна Орлонская Сегодня, 3 декабря 2023 года, на календаре выделяются несколько ключевых событий, придающих этому дню особый оттенок: Международный день людей с инвалидностью, посвященный поддержке и признанию прав людей с ограниченными возможностями; Международный день борьбы с пестицидами, напоминающий об ответственном отношении к экологии и здоровью; Всемирный день компьютерной графики, отмечаемый творчеством и инновациями в области графического дизайна; День адвоката в Индии, воздающий должное роли и вкладу юристов в правовую систему; День врачей на Кубе, приуроченный к благодарности и уважению к медицинскому сообществу; а также Национальный день мятного латте в Новом Свете, предоставляющий возможность насладиться этим ароматным напитком в кругу поклонников.