Минцифры хочет поручить РКН пресекать пропаганду нетрадиционных отношений

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагает наделить Роскомнадзор (РКН) полномочиями по пресечению распространения материалов с ЛГБТ-пропагандой (экстремистская организация, запрещенная в России) и нетрадиционных сексуальных отношений.
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