Ким познается в беде. Северокорейский лидер порадовал россиян новыми военными «подарками»

После того, как северокорейские бойцы помогли выдворить с Курщины боевиков ВСУ, стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын оказывал и продолжает оказывать России другую неоценимую помощь в зоне боевых действий.
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