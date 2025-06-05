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«Сегодня уехали, завтра приехали». Семьи школьников, топтавших георгиевскую ленту, лишат гражданства России

«Сегодня уехали, завтра приехали». Семьи школьников, топтавших георгиевскую ленту, лишат гражданства России

Следователи занимаются решением юридического вопроса лишения гражданства семей, чьи дети топтали флаг с изображением георгиевской ленты в Обнинске.

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