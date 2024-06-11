Директор по маркетингу O’Stin перешел в «Инвитро»

Оксана Жданович заняла пост директора по маркетингу «Инвитро». В ее обязанности вошли развитие общей стратегии продвижения продуктов и услуг медицинской компании, повышение эффективности маркетинговых инструментов, а также усиление позиций бренда, рассказали в пресс-службе «Инвитро».
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