Директор по маркетингу O’Stin перешел в «Инвитро»

Оксана Жданович заняла пост директора по маркетингу «Инвитро». В ее обязанности вошли развитие общей стратегии продвижения продуктов и услуг медицинской компании, повышение эффективности маркетинговых инструментов, а также усиление позиций бренда, рассказали в пресс-службе «Инвитро».