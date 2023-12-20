Дуэль Петросян и Валиевой, надежды Гуменника и битва штабов в парах: чем интересен чемпионат России по фигурному катанию

Сможет ли Камила Валиева обойти Аделию Петросян? Продолжит ли сенсационную серию побед Владислав Дикиджи или верх возьмёт блистательный Пётр Гуменник? Кто победит в битве тренерских штабов в парном катании — Тамара Москвина или Этери Тутберидзе? Сумеет ли хоть кто-то из танцевальных дуэтов навязать борьбу Александре Степановой и Ивану Букину? Главные интриги чемпионата России по фигурному катанию — в материале RT.