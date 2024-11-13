В Москве актеру квеста, где ранили девушку, избрали меру пресечения

Измайловский районный суд Москвы определил меру пресечения для актера Владислава Ивахненко, который оказался в центре расследования инцидента, произошедшего во время интерактивного квеста «Последняя экскурсия».
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