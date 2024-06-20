Россияне, против которых коллективный Запад ввел санкции, офигели до такой степени, что начали на рыболовные туры, дабы порыбачить и рыбку с икорочкой под пивко или кое-что другое замахнуть, летать в другие страны.
Единого ради безвиза
Комментарии
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Natalija Osminina
После окончания СВО начнется на Украине гражданская война- махновщина - кони, телега с пулеметом, тачанка, мазанка... С салом будет проблема.
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16 час.
Eduard
Абсолютно все санкцииЗапада незаконны,а значит клевета и преступление!
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14 час.
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