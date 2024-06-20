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Свежие комментарии

  • Алексей Тан
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    Вам бы, дорогой товарищ, лучше вернуться на Украину! Засланый казачок! Главная цель - хоть как то нагадить, хотя бы с...2 часа максимум н...

Единого ради безвиза

Единого ради безвиза

Россияне, против которых коллективный Запад ввел санкции, офигели до такой степени, что начали на рыболовные туры, дабы порыбачить и рыбку с икорочкой под пивко или кое-что другое замахнуть, летать в другие страны.

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Комментарии
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Natalija Osminina
После  окончания СВО начнется на Украине гражданская война- махновщина - кони, телега с пулеметом, тачанка, мазанка... С салом будет проблема.
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16 час.
Eduard
Абсолютно все санкцииЗапада незаконны,а значит клевета и преступление!
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14 час.

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