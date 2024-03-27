Почти 5 млн рублей взыщут с нижегородской компании за нелегальную свалки

ООО "Инвестсити" заплатит за несанкционированное размещение отходов на улице Ванеева.Арбитражный суд удовлетворил иск межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с нижегородской компании почти 5 млн рублей за свалку.
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