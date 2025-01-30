Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

284 подписчика

Jefferies повысила целевую цену акций Reddit

Аналитическая компания Jefferies повысила целевую цену акций Reddit с $215 до $230, сохранив рекомендацию «покупать» и рассматривает Reddit как одну из наиболее перспективных акций наряду с Booking, Uber, DoorDash и Duolingo.

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