Аналитическая компания Jefferies повысила целевую цену акций Reddit с $215 до $230, сохранив рекомендацию «покупать» и рассматривает Reddit как одну из наиболее перспективных акций наряду с Booking, Uber, DoorDash и Duolingo.
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