Нарышкин: врагам России все труднее отрицать ее успехи в зоне СВО

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании постоянно действующего организационного комитета Всероссийской партии "Единая Россия" "Наша Победа" заявил, что врагам России все труднее отрицать ее успехи в зоне СВО.
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