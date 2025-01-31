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Нарышкин: врагам России все труднее отрицать ее успехи в зоне СВО

Нарышкин: врагам России все труднее отрицать ее успехи в зоне СВО

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании постоянно действующего организационного комитета Всероссийской партии "Единая Россия" "Наша Победа" заявил, что врагам России все труднее отрицать ее успехи в зоне СВО.

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