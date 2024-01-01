Стало известно, какой видят пенсию мечты представители «поколения зумеров»

Качественное питание, медицина и наличие собственной недвижимости являются обязательными элементами пенсии мечты для представителей так называемого «поколения зумеров» – людей, родившихся после 1997 года.
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