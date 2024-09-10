Боррель предложил Евросоюзу меры против Ирана из-за якобы поставок ракет в РФ

Global Look Press/Lorena SopÃƒÂ�Na/Keystone Press Agency Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил государствам, которые входят в ЕС, принять меры в отношении Тегерана из-за якобы передачи ракет в РФ.
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