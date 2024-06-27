Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Татьяна Маркелова
    Так жилье и землю обратно забрать, а ждуна выслать в страну 404. Зачем ждать? Дождался!В Алуште задержан...
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В ДНР проведут суд над украинским военными, обстрелявшими мост

В ДНР проведут суд над украинским военными, обстрелявшими мост

В Верховном суде Донецкой Народной Республики рассмотрят уголовное дело в отношении троих украинских военнослужащих, которые 26 февраля 2022 года осколочно-фугасными снарядами обстреляли мост «Славянск-Донецк-Мариуполь».

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