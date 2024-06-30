Пловец оказался в критическом состоянии после нападения акулы

В результате нападения акулы во Флориде мужчина находится в критическом состоянии. Пловец с пляжа Фернандина был спасен подразделением спасателей округа Нассау после подачи сигнала бедствия с лодки в пятницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии