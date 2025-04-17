Собянин: Более 5 тыс. волонтеров Москвы помогут в мероприятиях ко Дню Победы

Добровольцы встретят ветеранов на вокзалах и в аэропортах Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил, что более 5 тысяч волонтёров помогут в организации мероприятий, посвящённых Дню Победы.
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