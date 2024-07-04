Дайджест дня: крылатый WRX, Jetta в России и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Subaru уже объявила, что новой модели WRX STI с двигателем внутреннего сгорания не будет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии