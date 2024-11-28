В СК расследуют обстрелы со стороны ВСУ Дзержинска в ДНР и Новой Каховки

Следователи СК России будут расследовать очередное преступление вооруженных формирований Украины (ВФУ) против мирных жителей города Дзержинска, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новой Каховки Херсонской области.
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