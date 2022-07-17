Fox News: Байден не обвинял принца Саудовской Аравии бен Сальмана в смерти журналиста

Президент США Джо Байден не называл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана ответственным за гибель журналиста Хашукджи, заявил присутствовавший на их встрече государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.