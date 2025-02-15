Ми-28НМ нанес удар по бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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