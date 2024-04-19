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Шмыгаль: Киев получит помощь в течение недель после одобрения конгрессом США

Шмыгаль: Киев получит помощь в течение недель после одобрения конгрессом США

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo Киев получит американскую военную помощь в течение нескольких недель после того, как соответствующий проект закона одобрит конгресс США, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 апреля.

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