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Демар Дерозан исполнил фантастический данк через Трея Мерфи

Демар Дерозан исполнил фантастический данк через Трея Мерфи

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан во время матча против «Нового Орлеана» исполнил фантастический данк в проходе через Трея Мерфи.

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