Танки оплавились, пропали бригады: Русские обкатали "Тосочку", оставив после себя выжженную землю

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Potap1956 Идеального оружия, способного переломить ход конфликта не существует или все же можно найти нечто уникальное? Сложный вопрос, хотя некоторые виды вооружений действительно заслуживают отдельного внимания.

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