Танки оплавились, пропали бригады: Русские обкатали "Тосочку", оставив после себя выжженную землю

Potap1956 Идеального оружия, способного переломить ход конфликта не существует или все же можно найти нечто уникальное? Сложный вопрос, хотя некоторые виды вооружений действительно заслуживают отдельного внимания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии