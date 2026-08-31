NCL: Новый уровень отдыха и гастрономии на Norwegian Aura™

— Самый большой и современный лайнер компании представит крупнейшую в круизной индустрии термальную спа-зону, созданную для отдыха и восстановления, а также Tamara — первый специализированный ресторан индийской кухни от NCL, и The Panorama Room — уникальное гастрономическое пространство с эффектом полного погружения, доступное без дополнительной платы .
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