NCL: Новый уровень отдыха и гастрономии на Norwegian Aura™

— Самый большой и современный лайнер компании представит крупнейшую в круизной индустрии термальную спа-зону, созданную для отдыха и восстановления, а также Tamara — первый специализированный ресторан индийской кухни от NCL, и The Panorama Room — уникальное гастрономическое пространство с эффектом полного погружения, доступное без дополнительной платы .