Главаря банды, терроризирующей предпринимателей, задержали в Обнинске

В Обнинске Калужской области Федеральная служба безопасности пресекла незаконную деятельность главаря этнической преступной группировки, подозреваемого в организации серий разбойных нападений, грабежей и вымогательств у предпринимателей.
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