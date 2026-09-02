На Садовой исчез новый формат "Магнита" для экспресс-покупок

В Петербурге закрылся тематический «Магнит на Садовой», ориентированный на быстрые покупки. Это оказалось обычным шагом для улучшения сети.
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