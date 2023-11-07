Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного погиб от взрыва гранаты в собственном доме

По версии МВД, причиной стало неосторожное обращение с боеприпасом.В своем доме под Киевом в результате взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков.
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