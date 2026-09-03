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Виталий Королев стал героем проекта «Губернатор без галстука»

Виталий Королев стал героем проекта «Губернатор без галстука»

Виталий Королев проекта «Губернатор без галстука» — глава региона дал неформальное интервью телеведущей Юлии Барановской.

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