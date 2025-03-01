Блаженная Матрона: почему из её «жития» был удалён эпизод встречи со Сталиным

Блаженная Матрона Московская (Никонова) (1881—1952) — одна из глубоко почитаемых в народе святых. В 1999 году она была причислена к лику местночтимых святых Московской епархии, а в 2004 году состоялось ее общецерковное прославление.
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