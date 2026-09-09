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Военное обозрение

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Песков опроверг заявление Рубио насчёт «дорожной карты» по украинскому конфликту

Песков опроверг заявление Рубио насчёт «дорожной карты» по украинскому конфликту

Спикер Кремля отметил, что Москва рассчитывает на возобновление трёхсторонних переговоров Россия — США — Украина в обозримой перспективе.

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