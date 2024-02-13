CNN: ВС России впервые применили ракету «Циркон»

По сведениям западного Альянса специалистов по противоракетной обороне (MDAA), ракеты “Циркон” из России имеют гиперзвуковую скорость, что делает их совершенно неуязвимыми даже для самых современных систем ПВО/ПРО на Западе и тем более на Украине.