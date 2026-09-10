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Zero Hedge

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Melania Trump's Team Finally Breaks Silence On Natalie Harp Frenzy

Melania Trump's Team Finally Breaks Silence On Natalie Harp Frenzy

Melania Trump's Team Finally Breaks Silence On Natalie Harp Frenzy A key advisor to First Lady Melania Trump has broken his silence against the nonstop media frenzy surrounding President Donald Trump and loyal White House aide Natalie Harp.

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