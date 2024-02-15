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Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени муфтия Бердиева

Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени муфтия Бердиева

Президент России Владимир Путин наградил председателя президиума Духовного управления мусульман (ДУМ) Карачаево-Черкесской Республики муфтия Исмаила Бердиеваа орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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