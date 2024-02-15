Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени муфтия Бердиева

Президент России Владимир Путин наградил председателя президиума Духовного управления мусульман (ДУМ) Карачаево-Черкесской Республики муфтия Исмаила Бердиеваа орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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