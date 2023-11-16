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Горетцка раскритиковал проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Ошибку в критериях для присуждения турнира не исправили. Это нехорошо»

Горетцка раскритиковал проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Ошибку в критериях для присуждения турнира не исправили. Это нехорошо»

– Должен ли DFB (Немецкий футбольный союз – Sports.ru) подать четкий сигнал против присуждения чемпионата мира Саудовской Аравии после ошибки с его присуждением Катару? – Я определенно так считаю.

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