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УНН: дизель на Украине стал стоить дороже 100 гривен за литр

УНН: дизель на Украине стал стоить дороже 100 гривен за литр

Стоимость дизельного топлива на Украине достигла 100 гривен за литр. Первой эту отметку преодолела сеть автозаправок SOCAR, сообщило издание УНН .

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