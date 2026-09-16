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Шахта "Юнком": ядерный "Кливаж" в недрах Донбасса

Шахта "Юнком": ядерный "Кливаж" в недрах Донбасса

В полдень 16 сентября 1979 года на шахте "Юнком" в городе-спутнике Енакиево Юнокоммунаровске был проведён эксперимент "Кливаж" – единственный мирный ядерный взрыв в Донбассе и второй из двух, произведённых на территории УССР.

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