Шахта "Юнком": ядерный "Кливаж" в недрах Донбасса

В полдень 16 сентября 1979 года на шахте "Юнком" в городе-спутнике Енакиево Юнокоммунаровске был проведён эксперимент "Кливаж" – единственный мирный ядерный взрыв в Донбассе и второй из двух, произведённых на территории УССР.