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Новосибирский водитель вылетел из окна машины и погиб

Новосибирский водитель вылетел из окна машины и погиб

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Водитель автомобиля Volkswagen Jetta врезался в бетонное ограждение, вылетел из окна и погиб в Новосибирске.

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