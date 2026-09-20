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ФедералПресс

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Со свердловских заправок вновь пропадает бензин

Со свердловских заправок вновь пропадает бензин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября, ФедералПресс. На заправках сети «Лукойл» в Свердловской области вновь пропадает бензин.

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