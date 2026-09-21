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Медицина 2.0

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Врач Дианова посоветовала выпивать натощак стакан воды комнатной температуры

Врач Дианова посоветовала выпивать натощак стакан воды комнатной температуры

Врач Нурия Дианова: привычка пить утром натощак воду является ключом к хорошему пищеварению и помогает укрепить здоровье.

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